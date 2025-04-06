Сибіга про масовану атаку РФ: це відповідь на "мирні" пропозиції США

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи масовану ракетну атаку РФ на українські міста, назвав це відповіддю Кремля на мирні ініціативи США.

Про це очільник українського МЗС написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга зазначив, що цієї ночі низку українських міст атакували російські балістичні ракети, дрони та авіаційні бомби.

"Єдиною відповіддю Росії на пропозиції США про повне припинення вогню досі був запуск нових ракет, безпілотників і бомб проти України та її народу. Настав час посилити тиск на Москву", – підкреслив він.

Як відомо, в неділю вранці РФ здійснила удар балістикою по Києву, внаслідок чого виникли пожежі, троє людей постраждали.

О 4:57 майже по всій Україні була оголошена повітряна тривога через активність стратегічної авіації РФ.

Також варто зазначити, що увечері 4 квітня російська армія ударила балістичною ракетою по житловому кварталу Кривого Рогу, внаслідок чого загинули щонайменше 18 осіб, серед яких дев’ять дітей.

Тоді посол США в Україні Бріджит Брінк написала, що її "жахає" удар по Кривому Рогу, не згадавши в повідомленні Росію.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що "неприємно" здивований реакцією посольства США на ракетний удар Росії по Кривому Рогу.