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Макрон: Росія ударами по цивільних насміхається над пропозиціями перемовин

Новини — Неділя, 6 квітня 2025, 18:51 — Марія Ємець

Президент Франції Емманюель Макрон висловив співчуття українцям у зв’язку із трагедією у Кривому Розі та зауважив, що Кремль такими діями насміхається над пропозиціями мирних перемовин. 

Як повідомляє "Європейська правда", свою заяву він опублікував в X.

Макрон повідомив своїм підписникам, що минулої ночі Росія знову завдала численних повітряних ударів по українських містах, на додачу до удару по Кривому Рогу у п’ятницю, внаслідок якого загинуло багато дітей. 

"У цей день національного трауру в Україні мої думки з дітьми та усіма цивільніми жертвами смертоносних ударів, яких завдала Росія", – зазначив він. 

Макрон нагадав, що Україна безумовно погодилася на пропозицію Трампа про 30-денне припинення вогню, але Росія продовжує війну з тією ж інтенсивністю і не переймається жертвами серед цивільного населення. 

"Цим російським ударам має настати край. Якнайшвидше потрібне припинення вогню. І рішучі дії, якщо Росія продовжить намагатися виграти час і відмовлятися від перемир’я. Скільки ще Росія буде насміхатися над пропозиціями миру від США та України, продовжуючи вбивати дітей та інших цивільних?" – написав президент Франції. 

Нагадаємо, низка західних посольств в Україні 6 квітня приспустили прапори у пам’ять про загиблих у Кривому Розі. 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи масовану ракетну атаку РФ на українські міста в ніч проти 6 квітня, назвав це відповіддю Кремля на мирні ініціативи США.

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Війна з РФ Макрон
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