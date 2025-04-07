Макрон: Россия должна прекратить притворяться и прибегать к затягиванию мирных переговоров

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия должна прекратить притворяться и прибегать к тактике затягивания в переговорах о прекращении огня в развязанной ею войне против Украины.

Об этом Макрон сказал в ходе своего визита в египетский Каир, его цитирует Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

По словам французского президента, "срочно необходимо, чтобы Россия прекратила тактику притворства и затягивания и приняла безусловное прекращение огня", предложенное президентом США Дональдом Трампом.

"Уже почти месяц Россия не только отвергает его, но и усиливает бомбардировки гражданского населения, что снова привело к трагическим потерям несколько дней назад в Украине", – отметил Макрон.

Ранее Макрон выразил соболезнования украинцам в связи с российским ударом по Кривому Рогу, в результате которого погибли 20 человек, девять из них – дети.

Французский президент также отметил, что Кремль такими действиями насмехается над предложениями мирных переговоров.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя массированную ракетную атаку РФ на украинские города в ночь на 6 апреля, назвал это ответом Кремля на мирные инициативы США.