У ЄС ще сподіваються на конструктив зі США у торгових питаннях

У Єврокомісії, готуючи контрзаходи у відповідь на тарифи Трампа, все ще сподіваються на конструктив Сполучених Штатів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав єврокомісар з торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович 7 квітня, його заяву наводить пресслужба Єврокомісії.

Шефчович зазначив, що від початку тарифних заяв Трампа у Єврокомісії зосередилися на спробах перемовин з американською стороною, та коротко переказав їхній підсумок.

"По-перше, обидві сторони визнають, що торгові відносини ЄС і США можуть виграти від "свіжого погляду" і поштовху у стратегічних питаннях. Перед нами схожі виклики – як питання глобальних надмірних спроможностей, підживлюваних неринковими практиками, боротьба за лідерство у виробництві напівпровідників чи убезпечення доступу до критично важливих мінералів. Якщо працювати командою, ми можемо cтворити справді трансатлантичний ринок, вигідний обом сторонам", – зазначив Шефчович.

Водночас він визнав, що перемовини зі США "займуть час і зусилля", тому що США розглядають свої тарифи не як тактичний хід, а як корегуючі заходи.

"Ми цілковито готові сідати за стіл переговорів, щойно наші американські партнери будуть готові… Але ми не будемо чекати безстроково", – зауважив єврокомісар.

Шефчович зазначив, що до появи "відчутного прогресу" у взаємодії зі США Єврокомісія працюватиме за трьома напрямками – захист інтересів країн ЄС через впровадження контрзаходів, диверсифікація торгівлі шляхом укладення нових угод та стримування шкідливих торгових операцій.

Він оголосив, що у ЄС планують до 15 квітня визначитися з відповіддю на тарифи США проти сталі й алюмінію, і перший пакет заходів запрацює того ж дня.

Раніше у понеділок президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що запропонувала США встановити "нульові тарифи" на промислові товари, намагаючись запобігти торговій війні.

Тим часом Канада подає скаргу до СОТ через американські мита на автомобілі.

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