В ЕС еще надеются на конструктив с США в торговых вопросах

В Еврокомиссии, готовя контрмеры в ответ на тарифы Трампа, все еще надеются на конструктив Соединенных Штатов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович 7 апреля, его заявление приводит пресс-служба Еврокомиссии.

Шефчович отметил, что с начала тарифных заявлений Трампа в Еврокомиссии сосредоточились на попытках переговоров с американской стороной, и кратко пересказал их итог.

"Во-первых, обе стороны признают, что торговые отношения ЕС и США могут выиграть от "свежего взгляда" и толчка в стратегических вопросах. Перед нами схожие вызовы – как вопрос глобальных чрезмерных возможностей, подпитываемых нерыночными практиками, борьба за лидерство в производстве полупроводников или обеспечение доступа к критически важным минералам. Если работать командой, мы можем создать действительно трансатлантический рынок, выгодный обеим сторонам", – отметил Шефчович.

В то же время он признал, что переговоры с США "займут время и усилия", потому что США рассматривают свои тарифы не как тактический ход, а как корректирующие меры.

"Мы полностью готовы садиться за стол переговоров, как только наши американские партнеры будут готовы... Но мы не будем ждать бесконечно", – отметил еврокомиссар.

Шефчович отметил, что до появления "ощутимого прогресса" во взаимодействии с США Еврокомиссия будет работать по трем направлениям – защита интересов стран ЕС через внедрение контрмер, диверсификация торговли путем заключения новых соглашений и сдерживание вредных торговых операций.

Он объявил, что в ЕС планируют до 15 апреля определиться с ответом на тарифы США против стали и алюминия, и первый пакет мер заработает в тот же день.

Ранее в понедельник президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложила США установить "нулевые тарифы" на промышленные товары, пытаясь предотвратить торговую войну.

Тем временем Канада подает жалобу в ВТО из-за американских пошлин на автомобили.

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