Канада подає скаргу до СОТ через американські мита на автомобілі
Канада подала скаргу до Світової організації торгівлі через високі мита на імпорт автомобілів, запроваджені президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє AFP з посиланням на заяву організації, інформує "Європейська правда".
Запит було подано минулого четверга – у день набрання чинності додаткових мит на всі автомобілі та автозапчастини, які не вироблені в США, але тільки в понеділок його поширили серед членів СОТ.
"Канада звернулася до СОТ із проханням провести консультації щодо суперечок зі Сполученими Штатами стосовно заходів США, які запроваджують 25-відсоткове мито на автомобілі та автомобільні деталі з Канади", – йдеться в повідомленні організації.
У запиті канадський уряд стверджує, що тарифи "не відповідають зобов'язанням Сполучених Штатів" за міжнародним торговельним законодавством.
Консультації в рамках СОТ дають сторонам можливість обговорити питання і знайти задовільне рішення, не вдаючись до подальших процедур.
Канада подала окремі скарги до СОТ у зв'язку з попередніми тарифами Трампа.
Канада була виключена з-під дії 10-відсоткових базових тарифів, які США наклали на майже всі країни світу, оскільки Трамп раніше запровадив щодо країни інші мита.
Але 25-відсотковий тариф США на імпортні автомобілі, який набув чинності у ніч проти четверга, 3 квітня, стосується Канади і, як очікується, завдасть сильного удару по канадській автомобільній промисловості.
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