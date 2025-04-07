ЄС визначиться з відповіддю на "алюмінієві" тарифи Трампа до 15 квітня

У ЄС розраховують визначитися з відповіддю на тарифи, введені США проти європейських сталі й алюмінію, до 15 квітня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив єврокомісар з торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович 7 квітня, текст його заяви наводить пресслужба Єврокомісії.

Шефчович повідомив, що Єврокомісія вже зібрала думки країн-членів щодо відповіді на Трампові тарифи на сталь та алюміній, і на підставі цього підготувала список контрзаходів, "збалансовано розподіляючи навантаження" на різні країни.

"Ми надішлемо їм остаточний перелік і ставки тарифів пізніше цього дня. Голосування призначене на 9 квітня, а остаточний перелік буде затверджено 15 квітня. Мита на продукцію запрацюють того ж дня для першого переліку заходів, для решти – з 15 травня", – оголосив єврокомісар.

"Ми готові задіяти усі інструменти у нашому арсеналі торгових методів захисту, щоб захистити єдиний ринок ЄС, європейських виробників та споживачів", – додав він.

Раніше у понеділок президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що запропонувала США встановити "нульові тарифи" на промислові товари, намагаючись запобігти торговій війні.

Тим часом Канада подає скаргу до СОТ через американські мита на автомобілі.

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