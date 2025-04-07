Трамп пригрозив Китаю новими тарифами і припиненням переговорів

Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить додаткові тарифи у 50% проти Китаю, якщо той не скасує свої останні тарифні заходи, вжиті у відповідь на американські мита.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Американський президент обурився оголошенням Китаю накласти тарифи у розмірі 34% на американські товари у відповідь на тарифні заходи США.

Він нагадав, що США обіцяли відреагувати на подібні дії "новими, значно вищими тарифами на додаток до тих, що були встановлені спочатку".

"Таким чином, якщо Китай не скасує своє 34%-ве підвищення, що перевищує вже наявні довгострокові торговельні зловживання, до завтра, 8 квітня 2025 року, Сполучені Штати запровадять ДОДАТКОВІ тарифи проти Китаю в розмірі 50%, починаючи з 9 квітня", – анонсував Трамп.

Також він додав, що "всі переговори з Китаєм щодо їхніх запитів на зустрічі з нами будуть припинені".

Минулого тижня Дональд Трамп оголосив про запровадження 54% тарифів на весь китайський імпорт до США – це найвищий показник з-поміж усіх іноземних держав.

Після цього Міністерство торгівлі Китаю заявило про "тактику залякування" і пообіцяло протистояти американській політиці.

Читайте також: Трамп і скринька Пандори: як нові мита змінять світову торгівлю і як постраждають Україна та ЄС