Трамп пригрозил Китаю новыми тарифами и прекращением переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет дополнительные тарифы в 50% против Китая, если тот не отменит свои последние тарифные меры, принятые в ответ на американские пошлины.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Американский президент возмутился объявлением Китая наложить тарифы в размере 34% на американские товары в ответ на тарифные меры США.

Он напомнил, что США обещали отреагировать на подобные действия "новыми, значительно более высокими тарифами в дополнение к тем, что были установлены изначально".

"Таким образом, если Китай не отменит свое 34%-ное повышение, превышающее уже имеющиеся долгосрочные торговые злоупотребления, до завтра, 8 апреля 2025 года, Соединенные Штаты введут ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ тарифы против Китая в размере 50%, начиная с 9 апреля", – анонсировал Трамп.

Также он добавил, что "все переговоры с Китаем относительно их запросов на встречи с нами будут прекращены".

На прошлой неделе Дональд Трамп объявил о введении 54% тарифов на весь китайский импорт в США – это самый высокий показатель среди всех иностранных государств.

После этого Министерство торговли Китая заявило о "тактике запугивания" и пообещало противостоять американской политике.

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