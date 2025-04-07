У Франції справа про доведення підлеглої до самогубства закінчилась обвинувальним вироком

У Франції суд оголосив обвинувальний вирок у справі щодо доведення до самогубства співробітниці мерії невеликого міста – начальницю жінки засудили до року позбавлення волі умовно та зобов’язали сплатити 5000 євро її рідним.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Суд у Тулузі оголосив обвинувальний вирок у справі про можливе доведення до самогубства співробітниці мерії містечка Фонсорб, що у передмісті Тулузи, Магалі Дарро.

Жінка наклала на себе руки у серпні 2022 року. Рідні після самогубства знайшли її щоденник та з’ясували, що Магалі скаржилася на постійні знущання над нею на роботі і це було одним з ключових факторів її жахливого морального стану. Докази зі щоденника стали підставою для судового позову.

Суд визнав начальницю Магалі винною у її цькуванні та засудив до року позбавлення волі умовно. Також жінку зобов’язали виплатити по 2000 євро компенсації обом синам загиблої та ще тисячу – її брату. Водночас чоловіка начальниці, який був другим відповідачем у справі, виправдали.

Адвокат, що представляв інтереси родини у суді, заявив, що рідні Магалі Дарро вважають вирок недостатнім, попри те, що суд визнав провину начальниці.

Також у Франції подали позов проти соціальної мережі TikTok через самогубство двох підлітків.

Партія глави МЗС Данії торік вирішила залучити психолога через скарги працівників на цькування і сексизм.