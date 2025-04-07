Во Франции дело о доведении подчиненной до самоубийства закончилось обвинительным приговором

Во Франции суд огласил обвинительный приговор по делу о доведении до самоубийства сотрудницы мэрии небольшого города – начальницу женщины приговорили к году лишения свободы условно и обязали выплатить 5000 евро ее родным.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Суд в Тулузе объявил обвинительный приговор по делу о возможном доведении до самоубийства сотрудницы мэрии городка Фонсорб, что в пригороде Тулузы, Магали Дарро.

Женщина покончила с собой в августе 2022 года. Родные после самоубийства нашли ее дневник и выяснили, что Магали жаловалась на постоянные издевательства над ней на работе и это было одним из ключевых факторов ее ужасного морального состояния. Доказательства из дневника стали основанием для судебного иска.

Суд признал начальницу Магали виновной в ее травле и приговорил к году лишения свободы условно. Также женщину обязали выплатить по 2000 евро компенсации обоим сыновьям погибшей и еще тысячу – ее брату. В то же время мужа начальницы, который был вторым ответчиком по делу, оправдали.

Адвокат, представлявший интересы семьи в суде, заявил, что родные Магали Дарро считают приговор недостаточным, несмотря на то, что суд признал вину начальницы.

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