У МЗС відповіли Спартц, яка пропонувала українцям змиритись з втратою територій

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував скандальне інтерв’ю американської конгресвумен Вікторії Спартц, у якому вона, зокрема пропонувала українцям змиритися з втратою територій, які окупувала РФ.

Про це Тихий написав в X, повідомляє "Європейська правда".

У цьому інтерв’ю Спартц заявляла, що "не розуміє", як Україна "може вимагати збереження всіх територій".

У відповідь речник МЗС України заявив: "На відміну від Вікторії, всі наші землі завжди були і залишаться українськими".

Спартц також закликала український народ обрати нового лідера в прагненні до міцного миру, оскільки, на її думку, з Володимиром Зеленським українці "втратять решту країни".

Перша і єдина народжена в Україні конгресвумен, Спартц раніше підтримувала надання допомоги Києву. Але згодом вона змінила свою позицію та проголосувала проти передачі Україні допомоги в розмірі $61 млрд.

Спартц стверджувала, що її лояльність передусім спрямована на Америку, і заявляла, що хоче, аби політика щодо кордону США та Мексики була включена до пакета допомоги.