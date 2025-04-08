В МИД ответили Спартц, которая предлагала украинцам смириться с потерей территорий

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал скандальное интервью американской конгрессвумен Виктории Спартц, в котором она, в частности, предлагала украинцам смириться с потерей территорий, которые оккупировала РФ.

Об этом Тихий написал в X, сообщает "Европейская правда".

В этом интервью Спартц заявляла, что "не понимает", как Украина "может требовать сохранения всех территорий".

В ответ пресс-секретарь МИД Украины заявил: "В отличие от Виктории, все наши земли всегда были и останутся украинскими".

Спартц также призвала украинский народ избрать нового лидера в стремлении к прочному миру, поскольку, по ее мнению, с Владимиром Зеленским украинцы "потеряют остальную часть страны".

Первая и единственная рожденная в Украине конгрессвумен, Спартц ранее поддерживала оказание помощи Киеву. Но впоследствии она изменила свою позицию и проголосовала против передачи Украине помощи в размере $61 млрд.

Спартц утверждала, что ее лояльность прежде всего направлена на Америку, и заявляла, что хочет, чтобы политика в отношении границы США и Мексики была включена в пакет помощи.