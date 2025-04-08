После решения о приобретении барражирующих боеприпасов, известных как дроны-камикадзе, генеральный инспектор немецкой армии Карстен Бройер настаивает на их быстром внедрении в войсках.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

По словам Бройера, ситуация с безопасностью требует внедрения дронов-камикадзе уже в этом году.

"Мы хотим уже в этом году передавать в войска барражирующие боеприпасы. И здесь мы также сосредотачиваемся на максимальном ускорении, потому что мы должны это сделать, учитывая ситуацию угрозы", – говорит Бройер.

4 апреля стало известно, что Германия впервые приобретет дроны-камикадзе в рамках масштабного перевооружения после полномасштабного нападения России на Украину.

По словам представителя Минобороны, Германия "много делает" для развития своих беспилотников и заказала достаточное количество барражирующих боеприпасов, чтобы "передать их непосредственно в войска для испытаний".

Барражирующие боеприпасы могут "зависать" над полем боя до тех пор, пока не будет обнаружена цель. Оснащенные взрывными зарядами, они детонируют, когда приближаются к цели или ударяются о нее.

Россия и Украина активно применяют эти боеприпасы с начала полномасштабной российской агрессии в 2022 году.