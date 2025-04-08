На неформальному засіданні Ради ЄС обговорили захист українських пам’яток

Європейський Союз планує допомогти Україні захистити культурну спадщину та пам’ятки від наслідків війни.

Про це повідомила міністерка культури Польщі Ганна Врублевська на пресконференції після неформального засідання Ради ЄС на рівні міністрів культури у Варшаві 8 квітня, передає "Європейська правда".

Врублевська наголосила, що війна в Україні призвела до пошкоджень об’єктів культурної спадщини, тому треба посилити їх захист.

"Війна в Україні показує, які трагічні наслідки може мати пошкодження культурної спадщини. Отже, ми хочемо підтримати Україну. Щоб посилити цей захист, нам необхідно обмінюватися найкращими практиками та нашим досвідом. Ідеться про цифрову архівацію, профілактичні заходи", – заявила Врублевська.

Польська міністерка додала, що ЄС та Україна будуть "обмінюватися документами та ділитися матеріалами, які допоможуть нам створити каталог найкращих практик".

Доповнено. У неформальному засіданні Ради ЄС взяв участь також міністр культури України Микола Точицький.

У своїй промові він нагадав, що два із 27 українських об’єктів з Міжнародного списку культурних пам’яток під посиленим захистом – харківський Держпром і філармонія Одеси – вже постраждали від російських обстрілів, а загалом станом на березень 2025 року постраждали близько 2200 об’єктів культурної спадщини, а понад 400 – цілковито зруйновані.

Також міністр нагадав, що внаслідок війни Україна втратила численні музейні колекції – понад 1,7 млн експонатів залишилися на окупованих територіях, і Росія де-факто привласнила 77 українських музеїв.

Точицький наголосив, що дії РФ у цій сфері є порушенням міжнародного права та закликав не допускати міжнародної співпраці з російськими музеями, які долучились до привласнення Росією українських об’єктів культурної спадщини.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року Україна стала повноцінною учасницею програми Євросоюзу "Креативна Європа", що спрямована на підтримку розвитку культурно-мистецької сфери.

У червні 2024 року Парламентська асамблея Ради Європи затвердила резолюцію, в якій заявила про геноцид, що чинить Росія, намагаючись знищити українську культурну ідентичність.