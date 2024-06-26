ПАРЄ схвалила три резолюції щодо України, зокрема про спецтрибунал для РФ і культурний геноцид

Парламентська асамблея Ради Європи на засіданні 26 червня схвалила три резолюції, пов’язані з Україною – про юридичні аспекти російської агресії, роль санкцій та протидію викоріненню культурної ідентичності.

Про це повідомила голова української делегації ПАРЄ Марія Мезенцева, пише "Європейська правда".

Перша резолюція про юридичні аспекти агресії Росії проти України повторює заклик ПАРЄ про створення спецтрибуналу за злочин російської агресії.

Друга – про роль санкцій у протидії загарбницькій війні Росії проти України – закликає до створення міжнародного компенсаційного механізму для постраждалих у війні та подальшого тиску на російські компанії-виробники зброї та пропагандистські ЗМІ.

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Резолюція також закликає опублікувати Реєстр компаній та фізичних осіб, які порушують або обходять санкції проти Росії, а також підтримують Росію у війні проти України.

Третій документ, ухвалений ПАРЄ, присвячений протидії викоріненню культурної ідентичності під час війни та у мирний час та наголошує на геноциді, який чинить Росія, намагаючись знищити українську культурну ідентичність.

Резолюція, серед іншого, наголошує, що Росія – спонсор тероризму, який також практикує ідеологію рашизму, та русифікує численні корінні народи, поступово стираючи їхню культурну ідентичність.

Заступниця голови української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук, яка була співавторкою проєкту останньої резолюції, наголосила, що Асамблея вперше ухвалила окрему резолюцію з культурної тематики, де визнає знищення культурних цінностей не лише воєнними злочинами, а й частиною процесу геноциду.

Як повідомлялось, Парламентська асамблея Ради Європи збирається ухвалити резолюцію, в якій закріпить рішення першого установчого Саміту миру, що відбувся у Швейцарії 15-16 червня.