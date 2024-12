Україна повноцінно приєдналася до програми ЄС "Креативна Європа"

Україна стала повноцінною учасницею програми Євросоюзу "Креативна Європа", що спрямована на підтримку розвитку культурно-мистецької сфери.

Про це оголосила віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Віцепрем’єрка повідомила, що відтепер Україна стає повноцінною учасницею програми "Креативна Європа". Відповідну угоду вона підписала під час візиту до Брюсселя. З боку ЄС документ підписала віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Вірккунен.

Ukraine has become a full member of the EU's Creative Europe program.



Had the great pleasure to meet VP @HennaVirkkunen @EU_Commission and sign the agreement during my visit to Brussels. This opens new opportunities for 🇺🇦creators, and their innovative projects, as well as for…

