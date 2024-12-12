Україна повноцінно приєдналася до програми ЄС "Креативна Європа"

Україна стала повноцінною учасницею програми Євросоюзу "Креативна Європа", що спрямована на підтримку розвитку культурно-мистецької сфери.

Про це оголосила віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Віцепрем’єрка повідомила, що відтепер Україна стає повноцінною учасницею програми "Креативна Європа". Відповідну угоду вона підписала під час візиту до Брюсселя. З боку ЄС документ підписала віцепрезидентка Єврокомісії Хенна Вірккунен.

Ukraine has become a full member of the EU's Creative Europe program.



Had the great pleasure to meet VP @HennaVirkkunen @EU_Commission and sign the agreement during my visit to Brussels. This opens new opportunities for 🇺🇦creators, and their innovative projects, as well as for… pic.twitter.com/rZiPc8xeyy Реклама: December 12, 2024

"Це відкриває нові можливості для українських митців та їхніх інноваційних проєктів, а також для розширення їхньої співпраці з європейськими колегами попри виклики, створені війною", – зазначила Стефанішина.

Програма ЄС Creative Europe діє з 2014 року і спрямована на підтримку мистецьких проєктів та підсилення економічного потенціалу "творчої" сфери, розвиток та просування культурного й мовного розмаїття та збереження європейської культурної спадщини.

У 2021 році Україна підписала першу угоду про участь у програмі "Креативна Європа" на 2021-2027 роки під час саміту Україна-ЄС.