На неформальном заседании Совета ЕС обсудили защиту украинских памятников

Европейский Союз планирует помочь Украине защитить культурное наследие и памятники от последствий войны.

Об этом сообщила министр культуры Польши Ханна Врублевска на пресс-конференции после неформального заседания Совета ЕС на уровне министров культуры в Варшаве 8 апреля, передает "Европейская правда".

Врублевска отметила, что война в Украине привела к повреждениям объектов культурного наследия, поэтому надо усилить их защиту.

"Война в Украине показывает, какие трагические последствия может иметь повреждение культурного наследия. Итак, мы хотим поддержать Украину. Чтобы усилить эту защиту, нам необходимо обмениваться лучшими практиками и нашим опытом. Речь идет о цифровой архивации, профилактических мерах", – заявила глава министерства.

Польский министр добавила, что ЕС и Украина будут "обмениваться документами и делиться материалами, которые помогут нам создать каталог лучших практик".

Дополнено. В неформальном заседании Совета ЕС принял участие также министр культуры Украины Мыкола Точицкий.

В своей речи он напомнил, что два из 27 украинских объектов из Международного списка культурных памятников под усиленной защитой – харьковский Госпром и филармония Одессы – уже пострадали от российских обстрелов, а всего по состоянию на март 2025 года пострадали около 2200 объектов культурного наследия, более 400 – полностью разрушены.

Также министр напомнил, что в результате войны Украина потеряла многочисленные музейные коллекции – более 1,7 млн экспонатов остались на оккупированных территориях, и Россия де-факто присвоила 77 украинских музеев.

Точицкий отметил, что действия РФ в этой сфере являются нарушением международного права и призвал не допускать международного сотрудничества с российскими музеями, которые присоединились к присвоению Россией украинских объектов культурного наследия.

Напомним, что в декабре 2024 года Украина стала полноценной участницей программы Евросоюза "Креативная Европа", направленной на поддержку развития культурно-художественной сферы.

В июне 2024 года Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила резолюцию, где заявила о геноциде, который совершает Россия, пытаясь уничтожить украинскую культурную идентичность.