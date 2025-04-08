Бельгійський принц програв суд за додаткове соцзабезпечення

Бельгійський принц Лоран програв у суді позов щодо надання йому соціального забезпечення, на додачу до виплат, які він отримує як член королівської родини.

Про це повідомляє The Guardian за матеріалами бельгійських ЗМІ, пише "Європейська правда".

61-річний принц Лоран, наймолодший з трьох дітей колишніх короля і королеви, програв судовий позов щодо присвоєння йому соціального забезпечення. Це перша подібна справа за приблизно 200 років.

Адвокат принца зазначив, що попри небажаний вирок аргументація рішення "дуже детальна і обґрунтована", і поки невідомо, чи подаватимуть вони апеляцію.

Принц аргументував, що завдяки його роботі він має право на соціальне страхування, передбачене для незалежних підприємців. Він стверджував, що пішов до суду радше "з принципу", аніж задля грошей.

Адвокат принца Лорана, пояснюючи його рішення йти до суду, зауважив, що усі бельгійські громадяни повинні мати рівне право на блага системи соцзахисту.

Також він звернув увагу, що державні виплати, які отримує принц, використовуються ним на оплату усіх його поїздок та роботи помічників, після чого у нього залишається близько 25% суми, орієнтовно 5000 євро – що співставно з середньою зарплатою топменеджера у Брюсселі, але без стандартного пакету соцзахисту.

Принц Лоран за минулий рік отримав виплати у розмірі 388 тисяч євро та не сплачує за будинок, у якому проживає.

У 2018 році принцу Лорану на 15% урізали королівські виплати за "несанкціоновану дипломатичну діяльність". Причиною стала його поява у посольстві Китаю на події до 90-річчя армії КНР.

У 2019 році принц Лоран потрапив під шквал критики через те, що настільки захопився смартфоном, що прогавив гімн під час параду, присвяченого національному дню.