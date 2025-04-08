Бельгийский принц проиграл суд за дополнительное социальное обеспечение

Бельгийский принц Лоран проиграл в суде иск о предоставлении ему социального обеспечения, в дополнение к выплатам, которые он получает как член королевской семьи.

Об этом сообщает The Guardian по материалам бельгийских СМИ, пишет "Европейская правда".

61-летний принц Лоран, самый младший из трех детей бывших короля и королевы, проиграл судебный иск о присвоении ему социального обеспечения. Это первое подобное дело за примерно 200 лет.

Адвокат принца отметил, что несмотря на нежелательный приговор аргументация решения "очень подробная и обоснованная", и пока неизвестно, будут ли они подавать апелляцию.

Принц аргументировал, что благодаря его работе он имеет право на социальное обеспечение, предусмотренное для независимых предпринимателей. Он утверждал, что пошел в суд скорее "из принципа", чем ради денег.

Адвокат принца Лорана, объясняя его решение идти в суд, отметил, что все бельгийские граждане должны иметь равное право на блага системы соцзащиты.

Также он обратил внимание, что государственные выплаты, которые получает принц, используются им на оплату всех его поездок и работы помощников, после чего у него остается около 25% суммы, ориентировочно 5000 евро – что сопоставимо со средней зарплатой топ-менеджера в Брюсселе, но без стандартного пакета соцзащиты.

Принц Лоран за прошлый год получил выплаты в размере 388 тысяч евро и не платит за дом, в котором проживает.

В 2018 году принцу Лорану на 15% урезали королевские выплаты за "несанкционированную дипломатическую деятельность". Причиной стало его появление в посольстве Китая на событии к 90-летию армии КНР.

В 2019 году принц Лоран попал под шквал критики из-за того, что настолько увлекся смартфоном, что пропустил гимн во время парада, посвященного национальному дню.