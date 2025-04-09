У Румунії не отримували інформацію щодо планів США вивести війська

У Міністерстві оборони Румунії заявили, що країна "не отримала жодної офіційної інформації" щодо планів США вивести війська з Європи.

Про це відомство заявило у відповідь на питання The Guardian, передає "Європейська правда".

Як зазначається, наразі в країні перебувають близько 1700 американських військових. На питання щодо виведення американських військових у Румунії заявили, що "не отримали жодної офіційної інформації" щодо планів США.

Також в оборонному відомстві країни підкреслили, що Румунія виділила 2,5 млрд євро на модернізацію та розширення 57-ї авіабази "Міхай Когелнічану", яку використовують американці.

"Румунія була однією з перших союзних країн, що збільшила свій оборонний бюджет понад 2% ВВП, постійно перевищуючи зобов'язання інвестувати мінімум 20% у сучасні технології, що демонструє нашу тверду позицію щодо виконання все більш важливих відповідальностей у сфері безпеки", – додали там.

ЗМІ раніше повідомили, що США розглядають можливість виведення до 10 тисяч військових зі Східної Європи.

Ця інформація з’явилась на тлі того, що командування Сухопутних військ США в Європі й Африці оголосило про передислокацію американського військового персоналу і техніки з аеропорту Ясьонка у Польщі, який є ключовим хабом допомоги Україні.

Тоді польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш запевняв, що виведення американських військових з аеропорту Ясьонка не є сигналом про те, що США планують зовсім піти з Польщі.

Пізніше у пресслужбі Пентагону заявили, що США поки не ухвалили остаточне рішення про скорочення свого військового контингенту в країнах Європи.