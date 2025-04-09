В Румынии не получали информации о планах США вывести войска

В Министерстве обороны Румынии заявили, что страна "не получила никакой официальной информации" о планах США вывести войска из Европы.

Об этом ведомство заявило в ответ на вопрос The Guardian, передает "Европейская правда".

Как отмечается, сейчас в стране находится около 1700 американских военных. На вопрос о выводе американских военных в Румынии заявили, что "не получили никакой официальной информации" относительно планов США.

Также в оборонном ведомстве страны подчеркнули, что Румыния выделила 2,5 млрд евро на модернизацию и расширение 57-й авиабазы "Михай Когелничану", которую используют американцы.

"Румыния была одной из первых союзных стран, увеличила свой оборонный бюджет более 2% ВВП, постоянно превышая обязательства инвестировать минимум 20% в современные технологии, что демонстрирует нашу твердую позицию по выполнению все более важных ответственностей в сфере безопасности", – добавили там.

СМИ ранее сообщили, что США рассматривают возможность вывода до 10 тысяч военных из Восточной Европы.

Эта информация появилась на фоне того, что командование Сухопутных войск США в Европе и Африке объявило о передислокации американского военного персонала и техники из аэропорта Ясёнка в Польше, который является ключевым хабом помощи Украине.

Тогда польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш уверял, что вывод американских военных из аэропорта Ясенка не является сигналом о том, что США планируют совсем уйти из Польши.

Позже в пресс-службе Пентагона заявили, что США пока не приняли окончательное решение о сокращении своего военного контингента в странах Европы.