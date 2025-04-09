У Пентагоні заявили польським ЗМІ, що остаточно не вирішили скоротити контингент в Європі

США поки не ухвалили остаточне рішення про скорочення свого військового контингенту в країнах Європи.

Про це повідомили у пресслужбі Пентагону у відповідь на запит польського телеканалу TVP Info, інформує "Європейська правда".

При цьому у відповіді американського оборонного відомства польському телеканалу йдеться, що наразі у США переглядають військову структуру.

"Але жодного рішення ще не ухвалили. Прихильність США до НАТО є сильною, але США очікують, що європейські союзники очолять конвенційну оборону Європи", – заявили в пресслужбі Пентагону.

ЗМІ раніше повідомили, що США розглядають можливість виведення до 10 тисяч військових зі Східної Європи.

Ця інформація з’явилась на тлі того, що Командування Сухопутних військ США в Європі й Африці оголосило про передислокацію американського військового персоналу і техніки з аеропорту Ясьонка у Польщі, який є ключовим хабом допомоги Україні.

Польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш запевнив, що виведення американських військових з аеропорту Ясьонка не є сигналом про те, що США планують зовсім піти з Польщі.