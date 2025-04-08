США виводять своїх військових з ключового хабу допомоги Україні у Польщі

Командування Сухопутних військ США в Європі й Африці оголосило про передислокацію американського військового персоналу і техніки з аеропорту Ясьонка у Польщі, який є ключовим хабом допомоги Україні.

Про це йдеться у повідомленні командування, повідомляє "Європейська правда".

Командування Сухопутних військ США в Європі та Африці (USAREUR-AF) оголосило про те, що передислокація американського військового персоналу та техніки з аеропорту Ясьонка поблизу Жешува в інші місця в Польщі є давно запланованою.

Як підкреслюється в комюніке, опублікованому на сайті командування в понеділок, ця передислокація є "частиною ширшої стратегії оптимізації військових операцій США, поліпшення підтримки союзників і партнерів з одночасним підвищенням ефективності".

У ньому зазначається, що це рішення "відображає місяці оцінок і планувань", що проводилися в координації з польською стороною та іншими союзниками по НАТО.

"Цей об'єкт не є постійною польською військовою базою, але вже три роки використовується силами США, НАТО і партнерів", – йдеться у комюніке.

Ясьонка під керівництвом Польщі та країн НАТО і надалі буде використовуватися для надання військової допомоги Україні, заявили в командуванні.

У відповідь на комюніке президент Анджей Дуда запевнив, що переміщення американської військової техніки з Ясьонки не означає виведення військ.

Американські військові прибули на аеродром під Жешувом з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Відтоді Ясьонка став ключовим логістичним вузлом для технічної підтримки, яку західні країни надають Україні. Як особливо важлива локація, вона була прикрита, серед іншого, протиповітряною обороною американських систем Patriot.

Спочатку підтримка України в рамках так званого формату "Рамштайн" контролювалася США. За результатами саміту НАТО у Вашингтоні відповідальність була передана НАТО, а отже, й іншим державам-членам Альянсу. Щоб розвантажити американців, в останні місяці у Ясьонці були розгорнуті зенітні системи з Німеччини та Норвегії.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що говорити про вихід США із формату "Рамштайн" немає підстав.

Генсека запитали щодо повідомлень у ЗМІ про те, що глави Пентагону вперше не буде на засіданні Контактної групи з оборони України, та чи є це сигналом про те, що США виходять із цієї ініціативи.

Найближче засідання формату "Рамштайн" відбудеться 11 квітня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, на ньому вперше співголовуватимуть Британія та Німеччина.

За даними ЗМІ, США розглядають можливість виведення до 10 тисяч військових зі Східної Європи.