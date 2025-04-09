ЗМІ: Європа закликає США уникнути різкого скорочення військ на континенті

Європейські союзники звернулись до США із закликом координувати будь-які плани зі скорочення своєї військової присутності на континенті, щоб не дестабілізувати оборону НАТО.

Про це агентству Bloomberg розповіли джерела, повідомляє "Європейська правда".

Джерела агентства зазначили, що в Європі вже змирились з тим, що адміністрація президента Дональда Трампа майже напевно вирішить вивести частину свого контингенту з деяких країн Східної Європи.

За словами співрозмовників, в умовах, коли деякі зі звичайних каналів зв'язку порушені через спричинені Трампом потрясіння, європейці побоюються, що їх не попередять заздалегідь про такі рішення, а замість цього вони дізнаються зі ЗМІ про виведення тисяч американських військовослужбовців.

Натомість європейці хотіли б отримати від американських партнерів зобов'язання заздалегідь повідомляти про будь-яке виведення військ.

За словами дипломатів, основний меседж для США полягав у тому, що європейським союзникам потрібен час, щоб підготуватися до скорочення американської присутності.

Водночас європейські посадовці намагаються переконати США у перевагах їхньої військової присутності на континенті.

Один високопоставлений європейський дипломат заявив, що вони намагаються переконати США в тому, що їхні війська на континенті проєктують політичну силу.

Точна кількість і місця, яких торкнеться заплановане виведення військ США, поки невідомі. Однак співрозмовники зазначають, що може йтися про 20 тисяч військових США, яких колишній президент Джо Байден направив у Східну Європу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Союзники очікували, що США зрештою скоротять цей контингент, повідомили джерела.

За словами інших людей, знайомих із цим питанням, адміністрація Байдена також розглядала можливість скорочення американських військ з цього числа на тлі побоювань щодо підтримання їх у стані підвищеної боєготовності.

Однак скорочення чисельності американських військ понад ту, що була нещодавно розгорнута Байденом, викликатиме більше побоювань, кажуть європейські посадовці.

ЗМІ раніше повідомили, що США розглядають можливість виведення до 10 тисяч військових зі Східної Європи.

Ця інформація з’явилась на тлі того, що командування Сухопутних військ США в Європі й Африці оголосило про передислокацію американського військового персоналу і техніки з аеропорту Ясьонка у Польщі, який є ключовим хабом допомоги Україні.

Пізніше у пресслужбі Пентагону заявили, що США поки не ухвалили остаточне рішення про скорочення свого військового контингенту в країнах Європи.