СМИ: Европа призывает США избегать резкого сокращения войск на континенте

Европейские союзники обратились к США с призывом координировать любые планы по сокращению своего военного присутствия на континенте, чтобы не дестабилизировать оборону НАТО.

Об этом агентству Bloomberg рассказали источники, сообщает "Европейская правда".

Источники агентства отметили, что в Европе уже смирились с тем, что администрация президента Дональда Трампа почти наверняка решит вывести часть своего контингента из некоторых стран Восточной Европы.

По словам собеседников, в условиях, когда некоторые из обычных каналов связи нарушены из-за вызванных Трампом потрясений, европейцы опасаются, что их не предупредят заранее о таких решениях, а вместо этого они узнают из СМИ о выводе тысяч американских военнослужащих.

Европейцы хотели бы получить от американских партнеров обязательства заранее сообщать о любом выводе войск.

По словам дипломатов, основной месседж для США заключался в том, что европейским союзникам нужно время, чтобы подготовиться к сокращению американского присутствия.

В то же время европейские чиновники пытаются убедить США в преимуществах их военного присутствия на континенте.

Один высокопоставленный европейский дипломат заявил, что они пытаются убедить США в том, что их войска на континенте проецируют политическую силу.

Точное количество и места, которых коснется запланированный вывод войск США, пока неизвестны. Однако собеседники отмечают, что речь может идти о 20 тысячах военных США, которых бывший президент Джо Байден направил в Восточную Европу после полномасштабного вторжения России в Украину.

Союзники ожидали, что США в конце концов сократят этот контингент, сообщили источники.

По словам других людей, знакомых с этим вопросом, администрация Байдена также рассматривала возможность сокращения численности американских войск из этого количества на фоне опасений относительно поддержания их в состоянии повышенной боеготовности.

Однако сокращение численности американских войск сверх той, что была недавно развернута Байденом, будет вызывать больше опасений, говорят европейские чиновники.

СМИ ранее сообщили, что США рассматривают возможность вывода до 10 тысяч военных из Восточной Европы.

Эта информация появилась на фоне того, что командование Сухопутных войск США в Европе и Африке объявило о передислокации американского военного персонала и техники из аэропорта Ясёнка в Польше, который является ключевым хабом помощи Украине.

Позже в пресс-службе Пентагона заявили, что США пока не приняли окончательное решение о сокращении своего военного контингента в странах Европы.