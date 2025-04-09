У Словаччині виплатять компенсації за штрафи через порушення COVID-обмежень

Парламент Словаччини у середу, 9 квітня, схвалив компенсації людям, які були оштрафовані за недотримання епідемічних обмежень під час пандемії COVID-19 або оплачували харчування в карантинних закладах у цей період.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Відповідно до ухваленого закону, словаки, які сплатили штрафи за порушення COVID-обмежень або за перебування в карантинних установах, зможуть подати заявку на повернення цих платежів з травня до кінця жовтня.

Повернення коштів поширюватиметься на правопорушення, вчинені в період з 12 березня 2020 року по 15 вересня 2023 року – тобто в період, коли в Словаччині діяв надзвичайний стан через COVID-19.

Уряд словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо оцінив вартість усіх компенсацій у понад три мільйони євро.

Для набуття чинності закон ще має підписати президент Петер Пеллегріні. Однак опозиція, яка не підтримала закон під час голосування, уже закликала Пеллегріні повернути його у парламент.

Фіцо та інші політики нинішньої коаліції перебували в опозиції під час пандемії COVID-19 та ставили під сумнів епідемічні обмеження, скликали антиурядові демонстрації та не підтримували вакцинацію проти хвороби.

Минулого року в сусідній Чехії деяким громадянам країни дозволили відшкодовувати в держави збитки у зв’язку з обмеженнями під час пандемії коронавірусу – за умови, якщо вони вчасно подали позов.