Глава МОЗ Словаччини йде у відставку після підтримки урядом звіту антивакцинатора

Міністерка охорони здоров'я Словаччини Зузана Долінкова у п’ятницю, 4 жовтня, оголосила про відставку через підтримку урядом відомого словацького антивакцинатора Петера Котлара та нехтування підвідомчою їй сферою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Напередодні Котлар, якого словацький уряд призначив уповноваженим із розслідування боротьби з пандемією COVID-19, опублікував звіт, який переважно ґрунтується на маргінальних теоріях змови.

Там стверджується, що пандемія була "актом біотероризму" і "сфабрикованою операцією". Також рекомендується припинити вакцинацію мРНК-вакцинами, відмовитися від підписання договору про протидію майбутнім глобальним пандеміям та не приймати оновлені правила ВООЗ.

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Міністерство охорони здоров'я Словаччини не прокоментувало безпосередньо звіт, але у заяві зазначило, що завжди "спирається на наукові факти і знання". Наступного дня очільниця відомства оголосила про відставку.

"Мені шкода, що на рівні урядової коаліції існує підтримка ідей урядової довіреної особи, які, на мою думку, не мають жодного наукового обґрунтування", – сказала Долінкова, уточнивши, що подасть заяву про відставку найближчими днями.

Також вона розкритикувала нові бюджетні скорочення у сфері охорони здоров’я, які є частиною нового урядового "пакета консолідації", покликаного скоротити дефіцит бюджету країни.

"Я вважаю цей пакет консолідації неприйнятним для словацької охорони здоров'я... Як міністерка охорони здоров'я, я не можу гарантувати, що цей сектор рухається в правильному напрямку", – додала міністерка.

Раніше повідомлялось, що прем’єр Словаччини Роберт Фіцо подав позов проти головного редактора словацького онлайн-видання Aktuality.sk Петра Барди за книгу про Фіцо через фото на обкладинці.

Цього тижня також вигнали із зали засідань парламенту Словаччини опозиційного депутата Міхала Сайпса через футболку з написом, який розцінили як політичне гасло.