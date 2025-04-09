В Словакии выплатят компенсации за штрафы за нарушение COVID-ограничений

Парламент Словакии в среду, 9 апреля, одобрил компенсации людям, которые были оштрафованы за несоблюдение эпидемических ограничений во время пандемии COVID-19 или оплачивали питание в карантинных учреждениях в этот период.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Согласно принятому закону, словаки, которые уплатили штрафы за нарушение COVID-ограничений или за пребывание в карантинных учреждениях, смогут подать заявку на возврат этих платежей с мая до конца октября.

Возврат средств будет распространяться на правонарушения, совершенные в период с 12 марта 2020 года по 15 сентября 2023 года – то есть в период, когда в Словакии действовало чрезвычайное положение из-за COVID-19.

Правительство словацкого премьер-министра Роберта Фицо оценило стоимость всех компенсаций в более чем три миллиона евро.

Для вступления в силу закон еще должен подписать президент Петер Пеллегрини. Однако оппозиция, которая не поддержала закон во время голосования, уже призвала Пеллегрини вернуть его в парламент.

Фицо и другие политики нынешней коалиции находились в оппозиции во время пандемии COVID-19 и ставили под сомнение эпидемические ограничения, созывали антиправительственные демонстрации и не поддерживали вакцинацию против болезни.

В прошлом году в соседней Чехии некоторым гражданам страны разрешили возмещать у государства убытки в связи с ограничениями во время пандемии коронавируса – при условии, если они вовремя подали иск.