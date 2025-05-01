Cвириденко розповіла, як працюватиме інвестиційний фонд в рамках "угоди про надра"

Перша віцепрем’єрка-міністерка економіки Юлія Свириденко після підписання угоди про надра із США розкрила деталі роботи інвестиційного фонду, створення якого вона передбачає.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона розповіла у своєму Facebook.

Сполучені Штати можуть робити внески в інвестиційний фонд або фінансово, або наданням Україні нової допомоги – наприклад, систем ППО.

Україна буде вносити у фонд 50% доходів державного бюджету від нової ренти на нові ліцензії на нові ділянки. Україна також може робити додаткові внески окрім цього базового, якщо вважатиме за необхідне.

Далі Фонд інвестуватиме у проєкти із видобутку корисних копалин та нафти і газу, а також в супутню інфраструктуру чи переробку. Конкретні інвестиційні проєкти, на які будуть спрямовані кошти, Україна і США визначатимуть спільно.

"Ми очікуємо, що перші 10 років прибутки та надходження Фонду не розподіляються, а можуть лише інвестуватись в Україну – у нові проєкти чи відбудову. Ці умови будуть обговорюватися додатково", – зазначила Юлія Свириденко.

Вдень перед очікуваним підписанням угоди прем’єр Денис Шмигаль казав також, що суперечки за угодою будуть вирішуватися шляхом взаємних консультацій, тоді як давніший проєкт передбачав, що це буде відбуватися через розгляд у суді США.

Також прем’єр згадував, що Фонд може залучати до інвестицій в Україну інших партнерів та надавати їхнім інвестиціям фінансову підтримку – у разі згоди на це правління.

Наприкінці доби 30 квітня офіційно оголосили, що так звана "угода про надра" підписана.

17 квітня Україна і США підписали меморандум про наміри щодо "завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд відбудови" (детально про нього – у статті Швидкі мінерали).

За лічені години до оголошення про підписання угоди 30 квітня у США заявили, що Україна вирішила внести зміни в рамкову угоду, і що це може відтермінувати її підписання.