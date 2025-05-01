Свириденко рассказала, как будет работать инвестиционный фонд в рамках "соглашения о недрах"

Первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко после подписания соглашения о недрах с США раскрыла детали работы инвестиционного фонда, создание которого оно предусматривает.

Как сообщает „Европейская правда", об этом она рассказала в своем Facebook.

Соединенные Штаты могут вносить взносы в инвестиционный фонд либо финансово, либо предоставлением Украине новой помощи – например, систем ПВО.

Украина будет вносить в фонд 50% доходов государственного бюджета от новой ренты на новые лицензии на новые участки. Украина также может делать дополнительные взносы помимо этого базового, если сочтет это необходимым.

Далее Фонд будет инвестировать в проекты по добыче полезных ископаемых, нефти и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку. Конкретные инвестиционные проекты, на которые будут направлены средства, Украина и США будут определять совместно.

"Мы ожидаем, что первые 10 лет доходы и поступления Фонда не распределяются, а могут только инвестироваться в Украину – в новые проекты или восстановление. Эти условия будут обсуждаться дополнительно", – отметила Юлия Свириденко.

В день перед ожидаемым подписанием соглашения премьер Денис Шмыгаль также сказал, что споры по соглашению будут решаться путем взаимных консультаций, тогда как более ранний проект предусматривал, что это будет происходить через рассмотрение в суде США.

Также премьер упомянул, что Фонд может привлекать к инвестициям в Украину других партнеров и предоставлять их инвестициям финансовую поддержку – в случае согласия на это правления.

Напомним, в конце суток 30 апреля официально объявили, что так называемое "соглашение о недрах" подписано.

17 апреля Украина и США подписали меморандум о намерениях по "завершению официального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде восстановления" (подробно о нем – в статье Быстрые минералы).

За считанные часы до объявления о подписании соглашения 30 апреля в США заявили, что Украина решила внести изменения в рамочное соглашение, и что это может отсрочить его подписание.