Україна і США підписали угоду про надра

Україна і Сполучені Штати підписали документ, відомий як "угода про надра" – угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила у своєму Facebook перша віцепрем’єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко.

Свириденко оголосила, що підписала угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна. З боку США це зробив міністр фінансів Скотт Бессент.

"Дякую всім, хто працював заради угоди, робив її більш змістовною. Зараз документ такий, що може забезпечити успіх для обох наших країн – України та Сполучених Штатів", – зазначила вона.

"Це угода, в якій США відзначають своє прагнення сприяти досягненню довгострокового миру в Україні і визнають вклад, який Україна зробила у глобальну безпеку, відмовившись від ядерного арсеналу. Угода, в якій США відзначають свою відданість питанням української безпеки, відновлення і реконструкції", – додала віцепрем’єрка.

Бессент також опублікував допис, де оголосив про підписання угоди та назвав її такою, що започатковує "історичне економічне партнерство".

"Економічна безпека – це національна безпека. Фінансова корпорація США з міжнародного розвитку тісно співпрацюватиме з урядом України для заснування цього Фонду, і ми очікуємо на швидкий запуск цього історичного економічного партнерства в інтересах і українського, і американського народів", – написав він.

За словами Юлії Свириденко, ключові положення угоди наступні:

– повна власність і контроль за власними ресурсами, зокрема й мінералами, залишаються за Україною;

– Інвестиційний фонд відбудови, який мають створити, буде наповнюватися доходами виключно з нових ліцензій;

– партнерство між державами буде рівноправним. "Фонд створюється 50/50. Управлятимемо ми цим Фондом спільно із США. Жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу, і це відображатиме рівноправне партнерство між Україною та Сполученими Штатами", – розповідає Свириденко.

– угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями – вони і далі належатимуть Україні. Компанії на кшталт "Укрнафти" чи "Енергоатому" залишаються у власності держави;

– в угоді немає згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США;

– угода відповідає Конституції та не суперечить євроінтеграції України;

– для функціонування Фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж угоду має ратифікувати Верховна Рада;

– США допоможуть залучати додаткові інвестиції і технології. Фонд підтримуватиметься урядом США через агентство DFC, яке допомагатиме залучати інвестиції та технології від фондів і компаній як у США, так і у ЄС та інших країнах;

– доходи і внески Фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні.

Як повідомлялося, у попередньому проєкті договору ("ЄП" описувала його у статті "Трамп з надрами та Україна без прав") США отримували фактично одноосібний контроль за цим фондом.

"Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов’язанням України. Важливо, що угода стане сигналом і для інших світових гравців, що з Україною надійно співпрацювати довгостроково – на десятиліття", – підсумувала вона.

Нагадаємо, вдень 30 квітня стало відомо, що угода може бути підписана упродовж найближчої доби, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль поділився деякими деталями щодо документа.

Він запевнив, що проєкт угоди зі США про українські надра не суперечить зобов’язанням України для вступу у ЄС.

17 квітня Україна і США підписали меморандум про наміри щодо "завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд відбудови".

Деталі читайте в матеріалі: Швидкі мінерали. Про що домовилися Україна та США у новому меморандумі про надра.