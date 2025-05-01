Британія і Франція ведуть переговори про визнання Палестини у червні

Велика Британія веде переговори з Францією та Саудівською Аравією щодо визнання Палестинської держави на конференції, яку ці дві країни скликають у червні з метою збереження політичного шляху до дводержавного врегулювання на Близькому Сході.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Коментарі Леммі є першим визнанням з боку Великої Британії того, що тривають переговори з Францією про процес визнання в рамках конференції.

Визнання Палестини двома постійними членами Ради Безпеки ООН було б потужною заявою, але стикається з багатьма дипломатичними перешкодами, зокрема необхідністю більшої ясності щодо пропозицій Франції та того, чи може визнання стати частиною надійного процесу на шляху до дводержавного врегулювання, якому протистоїть Ізраїль.

Леммі, виступаючи перед комітетом з міжнародних відносин Палати лордів, заявив, що Велика Британія хоче зробити цей крок, коли він матиме реальний вплив, а не в символічний момент, додавши, що, на його сумний висновок, нещодавнє визнання Палестини деякими європейськими країнами не мало жодного ефекту.

Нагадуючи, що на сьогодні Палестину визнали 160 держав, включаючи Іспанію, Норвегію та Ірландію, які зробили це нещодавно, Леммі сказав: "Ніхто не має права вето на те, коли Велика Британія визнає Палестинську державу... Ми завжди говорили, що визнання не є самоціллю, і ми вважаємо за краще, щоб визнання було частиною процесу досягнення дводержавного врегулювання".

"Президент Макрон багато говорив про це, нещодавно разом із саудівцями, і, звичайно, ми зараз ведемо з ними переговори", – додав він.

Він сказав, що під час переговорів із Катаром минулого тижня він наголошував, що будь-яке довгострокове рішення вимагатиме, щоб ХАМАС не був при владі в Газі, а його керівництво покинуло країну. За його словами, має відбутися повний процес демілітаризації, подібний до того, що відбувся після укладення Угоди Страсної п'ятниці в Північній Ірландії.

Президент Франції Емманюель Макрон нещодавно заявив, що на червневій конференції ООН, яку спільно організовують Франція та Саудівська Аравія, кілька країн можуть оголосити про визнання Палестинської держави.

Після хвилі обурення французький президент вирішив підкреслити, що йдеться про "Палестинську державу без ХАМАС" з одночасним забезпеченням безпеки Ізраїлю.

Своєю чергою ізраїльський премʼєр-міністр Біньямін Нетаньягу в ході телефонної розмови з Макроном застеріг його від визнання Палестинської держави.