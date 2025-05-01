Британия и Франция ведут переговоры о признании Палестины в июне

Великобритания ведет переговоры с Францией и Саудовской Аравией о признании Палестинского государства на конференции, которую эти две страны созывают в июне с целью сохранения политического пути к двустороннему урегулированию на Ближнем Востоке.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Комментарии Лэмми являются первым признанием со стороны Великобритании того, что продолжаются переговоры с Францией о процессе признания в рамках конференции.

Признание Палестины двумя постоянными членами Совета Безопасности ООН было бы мощным заявлением, но сталкивается со многими дипломатическими препятствиями, в частности необходимостью большей ясности в отношении предложений Франции и того, может ли признание стать частью надежного процесса на пути к двухосному урегулированию, которому противостоит Израиль.

Лемми, выступая перед комитетом по международным отношениям Палаты лордов, заявил, что Великобритания хочет сделать этот шаг, когда он будет иметь реальное влияние, а не в символический момент, добавив, что, по его печальному заключению, недавнее признание Палестины некоторыми европейскими странами не имело никакого эффекта.

Напомнив, что на сегодняшний день Палестину признали 160 государств, включая Испанию, Норвегию и Ирландию, которые сделали это недавно, Лемми сказал: "Никто не имеет права вето на то, когда Великобритания признает Палестинское государство... Мы всегда говорили, что признание не является самоцелью, и мы считаем предпочтительным, чтобы признание было частью процесса достижения двустороннего урегулирования".

"Президент Макрон много говорил об этом, недавно вместе с саудовцами, и, конечно, мы сейчас ведем с ними переговоры", – добавил он.

Он сказал, что во время переговоров с Катаром на прошлой неделе он подчеркивал, что любое долгосрочное решение потребует, чтобы ХАМАС не был у власти в Газе, а его руководство покинуло страну. По его словам, должен состояться полный процесс демилитаризации, подобный тому, который произошел после заключения Соглашения Страстной пятницы в Северной Ирландии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон недавно заявил, что на июньской конференции ООН, которую совместно организуют Франция и Саудовская Аравия, несколько стран могут объявить о признании Палестинского государства.

После волны возмущения французский президент решил подчеркнуть, что речь идет о "Палестинском государстве без ХАМАС" с одновременным обеспечением безопасности Израиля.

В свою очередь, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с Макроном предостерег его от признания Палестинского государства.