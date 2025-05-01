Іспанський оператор електромережі каже, що у блекауті "винні" не відновлювані джерела

Іспанський оператор електромережі Red Eléctrica заперечує, що головним фактором безпрецедентного блекауту стала залежність країни від сонячних електростанцій.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У Red Eléctrica звузили припущення щодо причин надзвичайної події до двох окремих інцидентів втрати генерації на південному заході країни, водночас зазначивши, що там ще з’ясовують деталі.

Очільниця Red Eléctrica Беатріс Корредор сказала, що звинувачувати у блекауті те, що Іспанія має велику частку відновлюваних джерел енергії у структурі споживання, неправильно.

"Ці технології вже стабільні, там є системи, які дозволяють їм функціонувати як традиційна система генерації, без будь-яких проблем з безпекою", – сказала вона.

Безпосередньо перед блекаутом, за даними оператора, сонячна енергія становила 53% генерації, вітрова – 11%, енергія з АЕС та від спалювання природного газу – 15%.

За останні 10 років частка відновлюваних джерел в Іспанії зросла з 43% до 56% (станом на 2024 рік). До 2030 року Іспанія поставила за мету збільшити її до 81%.

Національний суд Іспанії засекретив розслідування щодо масштабного відключення електроенергії.

Детально про безпрецедентне знеструмлення і те, як це вплине на політичні дебати в країні довкола енергетики – читайте у статті "Блекаут без обстрілів"