Испанский оператор электросети заявляет, что в блэкауте виноваты не возобновляемые источники

Испанский оператор электросети Red Eléctrica отрицает, что главным фактором беспрецедентного блэкаута стала зависимость страны от солнечных электростанций.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В Red Eléctrica сузили предположения о причинах чрезвычайного происшествия до двух отдельных инцидентов потери генерации на юго-западе страны, при этом отметив, что там еще выясняют детали.

Глава Red Eléctrica Беатрис Корредор сказала, что винить в блэкауте то, что Испания имеет большую долю возобновляемых источников энергии в структуре потребления, неправильно.

"Эти технологии уже стабильны, там есть системы, которые позволяют им функционировать как традиционная система генерации, без каких-либо проблем с безопасностью", – сказала она.

Непосредственно перед блэкаутом, по данным оператора, солнечная энергия составляла 53% генерации, ветровая – 11%, энергия от АЭС и сжигания природного газа – 15%.

За последние 10 лет доля возобновляемых источников в Испании выросла с 43% до 56% (по состоянию на 2024 год). К 2030 году Испания поставила цель увеличить ее до 81%.

Национальный суд Испании засекретил расследование масштабного отключения электроэнергии.

Подробно о беспрецедентном отключении электроэнергии и о том, как это повлияет на политические дебаты в стране вокруг энергетики – читайте в статье "Блэкаут без обстрелов".