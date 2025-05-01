У Болгарії виявили проблеми в отриманому від США F-16

У Болгарії виявили технічні проблеми у винищувачі F-16 Block 70, який країна отримала від США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив командувач Військово-повітряних сил Болгарії Ніколай Русев, якого цитує пресслужба Міноборони.

Русев розповів, що після приземлення першого F-16 у Болгарії було виявлено "відхилення в роботі однієї з систем".

Однак він запевнив, що це не означає, що літак несправний.

"Поки літак проходить технічний огляд, це відхилення буде усунуто, щоб на пізнішому етапі літак міг пройти льотні випробування", – зазначив Русев.

Командувач ВПС повідомив, що наразі ведеться спільна робота з командою Lockheed Martin і ВПС США, які допомагають в освоєнні літака для його прийняття на озброєння.

За його словами, процедура прийняття на озброєння решти літаків, які прибудуть до Болгарії найближчим часом, буде значно спрощена.

Нагадаємо, у лютому Болгарія отримала свій перший літак F-16 Block 70 на заводі компанії Lockheed Martin в американському Грінвіллі.

За двома контрактами, підписаними у 2019 і 2022 роках, Болгарія отримає загалом 16 винищувачів.