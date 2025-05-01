В Болгарии обнаружили проблемы в полученном от США F-16

В Болгарии обнаружили технические проблемы в истребителе F-16 Block 70, который страна получила от США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил командующий Военно-воздушными силами Болгарии Николай Русев, которого цитирует пресс-служба Минобороны.

Русев рассказал, что после приземления первого F-16 в Болгарии было обнаружено "отклонение в работе одной из систем".

Однако он заверил, что это не означает, что самолет неисправен.

"Пока самолет проходит технический осмотр, это отклонение будет устранено, чтобы на более позднем этапе самолет мог пройти летные испытания", – отметил Русев.

Командующий ВВС сообщил, что в настоящее время ведется совместная работа с командой Lockheed Martin и ВВС США, которые помогают в освоении самолета для его принятия на вооружение.

По его словам, процедура принятия на вооружение остальных самолетов, которые прибудут в Болгарию в ближайшее время, будет значительно упрощена.

Напомним, в феврале Болгария получила свой первый самолет F-16 Block 70 на заводе компании Lockheed Martin в американском Гринвилле.

По двум контрактам, подписанным в 2019 и 2022 годах, Болгария получит в общей сложности 16 истребителей.