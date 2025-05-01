У Німеччині поліція прийшла з обшуками до підозрюваних у правому екстремізмі

Поліція провела обшуки в будинках підозрюваних у праворадикальному екстремізмі в німецькому Хемніці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Причиною обшуків стала атака великої групи людей на відвідувачів бару в Хемніці в січні цього року, повідомила поліція.

Слідчі зосередилися на дев'яти підозрюваних віком від 15 до 21 року. Під час операції були обшукані квартири в Хемніці та Яхнсдорфі. Правоохоронці вилучили кілька доказів, зокрема десять захисних рукавичок, вісім захисних кап для зубів, 16 балаклав та інші предмети для маскування. Було задіяно 90 правоохоронців. Затримань не було.

Підозрювані – переважно колишні члени угруповання "Хемніцьке повстання", повідомила поліція.

Підлітки та юнаки були доставлені до поліцейського відділку для допиту та подальших процедур. Деякі з них зізналися у скоєному.

За попередніми повідомленнями, наприкінці січня близько 20 осіб накинулися на відвідувачів бару в Хемніці. Поліцейські, які перебували в сусідньому автомобілі, втрутилися і затримали сімох підозрюваних. За повідомленнями, підозрювані "пов'язані з ультраправими колами".

Міністр внутрішніх справ Саксонії Армін Шустер заявив, що цей випадок підтверджує "зростаючу стурбованість щодо омолодження" потенційних виконавців праворадикальних злочинів. Він посилався на опубліковану на початку квітня статистику злочинності поліції землі, яка показала, що торік кількість злочинів на політичному ґрунті досягла нового рекордного рівня.

Водночас значно зросла кількість насильницьких злочинів серед молоді. За словами Шустера, "рішучі заходи" в Хемніці є "черговим сигналом для цього середовища про наслідки, яких слід очікувати кожному, хто приєднується до таких угруповань".

На початку року Вищий адміністративний суд Саксонії підтвердив, що осередок партії "Альтернатива для Німеччини" в цій землі можна вважати правоекстремістським обʼєднанням.

Раніше Християнсько-демократичний союз та Соціально-демократична партія Німеччини, які сформують наступний німецький уряд, застерегли від допуску депутатів "Альтернативи для Німеччини" до парламентського контрольного комітету, що займається наглядом за спецслужбами.