Суд Саксонії підтвердив екстремістський статус "Альтернативи для Німеччини"

Вищий адміністративний суд німецької Саксонії підтвердив, що осередок партії "Альтернатива для Німеччини" в цій землі можна вважати правоекстремістським обʼєднанням.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на ZDF.

Найвища судова інстанція Саксонії у своєму рішенні у вівторок, 21 січня, відхилила апеляцію "АдН" на рішення суду у Дрездені – той підтримав її класифікацію як правоекстремістської у липні 2023 року.

"Альтернатива для Німеччини" не змогла подати термінову апеляцію проти своєї категоризації до адміністративного суду Дрездена.

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Існували "достатні фактичні підстави" для того, щоб вважати, що партія веде діяльність, "спрямовану проти людської гідності певних груп людей" і "проти принципу демократії", йшлось у рішенні суду.

Оголошення певної організації правоекстремістською в Німеччині означає, що спецслужби можуть застосовувати так звані негласні слідчі розшукові дії – наприклад прослуховування чи стеження – за спрощеною процедурою.

Як відомо, німецький Бундестаг наприкінці січня обговорить пропозицію щодо заборони ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

У Федеративній Республіці Німеччина були заборонені лише дві партії: Соціалістична партія Німеччини в 1952 році, яка була заснована в 1949 році внаслідок об'єднання колишніх членів НСДАП, і сталінська Комуністична партія Німеччини в 1956 році.

У передвиборчій програмі "Альтернатива для Німеччини" пропонує вихід країни з ЄС, Паризької кліматичної угоди та валюти євро. Нещодавно її лідерка заявила, що хоче запустити заморожений російський газопровід "Північний потік".