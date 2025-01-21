Суд Саксонії підтвердив екстремістський статус "Альтернативи для Німеччини"
Вищий адміністративний суд німецької Саксонії підтвердив, що осередок партії "Альтернатива для Німеччини" в цій землі можна вважати правоекстремістським обʼєднанням.
Про це передає "Європейська правда" з посиланням на ZDF.
Найвища судова інстанція Саксонії у своєму рішенні у вівторок, 21 січня, відхилила апеляцію "АдН" на рішення суду у Дрездені – той підтримав її класифікацію як правоекстремістської у липні 2023 року.
"Альтернатива для Німеччини" не змогла подати термінову апеляцію проти своєї категоризації до адміністративного суду Дрездена.
Існували "достатні фактичні підстави" для того, щоб вважати, що партія веде діяльність, "спрямовану проти людської гідності певних груп людей" і "проти принципу демократії", йшлось у рішенні суду.
Оголошення певної організації правоекстремістською в Німеччині означає, що спецслужби можуть застосовувати так звані негласні слідчі розшукові дії – наприклад прослуховування чи стеження – за спрощеною процедурою.
Як відомо, німецький Бундестаг наприкінці січня обговорить пропозицію щодо заборони ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".
У Федеративній Республіці Німеччина були заборонені лише дві партії: Соціалістична партія Німеччини в 1952 році, яка була заснована в 1949 році внаслідок об'єднання колишніх членів НСДАП, і сталінська Комуністична партія Німеччини в 1956 році.
У передвиборчій програмі "Альтернатива для Німеччини" пропонує вихід країни з ЄС, Паризької кліматичної угоди та валюти євро. Нещодавно її лідерка заявила, що хоче запустити заморожений російський газопровід "Північний потік".