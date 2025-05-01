В Германии полиция пришла с обысками к подозреваемым в правом экстремизме

Полиция провела обыски в домах подозреваемых в праворадикальном экстремизме в немецком Хемнице.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Причиной обысков стала атака большой группы людей на посетителей бара в Хемнице в январе этого года, сообщила полиция.

Следователи сосредоточились на девяти подозреваемых в возрасте от 15 до 21 года. Во время операции были обысканы квартиры в Хемнице и Яхнсдорфе. Правоохранители изъяли несколько доказательств, в частности десять защитных перчаток, восемь защитных кап для зубов, 16 балаклав и другие предметы для маскировки. Было задействовано 90 правоохранителей. Задержаний не было.

Подозреваемые – преимущественно бывшие члены группировки "Хемницкое восстание", сообщила полиция.

Подростки и юноши были доставлены в полицейский участок для допроса и дальнейших процедур. Некоторые из них признались в содеянном.

По предварительным сообщениям, в конце января около 20 человек внезапно набросились на посетителей бара в Хемнице. Полицейские, которые находились в соседнем автомобиле, вмешались и задержали семерых подозреваемых. По сообщениям, подозреваемые "связаны с ультраправыми кругами".

Министр внутренних дел Саксонии Армин Шустер заявил, что этот случай подтверждает "растущую обеспокоенность по поводу омоложения" потенциальных исполнителей праворадикальных преступлений. Он сослался на опубликованную в начале апреля статистику преступности полиции земли, которая показала, что в прошлом году количество преступлений на политической почве достигло нового рекордного уровня.

В то же время значительно возросло количество насильственных преступлений среди молодежи. По словам Шустера, "решительные меры" в Хемнице являются "очередным сигналом для этой среды о последствиях, которых следует ожидать каждому, кто присоединяется к таким группировкам".

В начале года Высший административный суд Саксонии подтвердил, что ячейку партии "Альтернатива для Германии" в этой земле можно считать правоэкстремистским объединением.

Ранее Христианско-демократический союз и Социально-демократическая партия Германии, которые сформируют следующее немецкое правительство, предостерегли от допуска депутатов "Альтернативы для Германии" в парламентский контрольный комитет, занимающийся надзором за спецслужбами.