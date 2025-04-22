Коаліційні партії Німеччини проти допуску депутатів "АдН" до контролю за спецслужбами

Християнсько-демократичний союз та Соціально-демократична партія Німеччини застерігають від допуску депутатів правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" до парламентського контрольного комітету, що займається наглядом за спецслужбами.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

У ХДС і СДПН висловлюються проти обрання депутатів від "Альтернативи для Німеччини" до парламентського контрольного комітету.

"АдН" стала другою найбільшою фракцією у новому Бундестазі, відтак претендує на керівні посади у кількох комітетах. Перед цим партію вже залишили "за бортом" під час обрання віцеспікерів.

Теперішній заступник голови контрольного комітету Родеріх Кізеветтер, представник ХДС, назвав політсилу "продовженням руки Кремля" і вказує, що вона антидемократична та до певної міри правоекстремістська.

"АдН" становить безпекову загрозу, у тому числі для нашої співпраці з нашими партнерами… Якщо представника "АдН" обрати до цього комітету, шкода для зовнішньої політики та безпеки буде величезною", – заявив він.

"Є ризик витоку інформації, шпигунства, чи навіть впливу іноземних держав", – наголосив Кізеветтер.

Член комітету від СДПН Ральф Штенгер заявив, що про членство ультраправих у комітеті "не може бути й мови".

"Мета існування контрольного комітету – це захист демократії від її ворогів. І було б суперечністю, якщо вороги демократії будуть у складі цього органу… СДПН голосуватиме проти будь-якої кандидатури, і я розраховую на те, що ХДС-ХСС та "Зелені" також голосуватимуть за недопуск "АдН", – заявив депутат.

В останніх опитуваннях "Альтернатива для Німеччини" вперше в історії обігнала консервативний блок ХДС/ХСС і стала найпопулярнішою партією країни.

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