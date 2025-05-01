В уряді Іспанії висловились за державний контроль над оператором електромережі

Держава повинна взяти під свій абсолютний контроль оператора електромережі Іспанії Red Electrica.

Про це заявила в четвер віцепрем'єр-міністр Іспанії Йоланда Діас, через кілька днів після того, як країна зазнала найгіршого відключення електроенергії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Red Electrica, відома як REE, на 20% належить державі, а решта перебуває в приватних руках.

"REE є приватною монополією. Так не може бути", – заявила Діас.

Діас також є міністром праці та членом ультралівої партії Sumar, яка є молодшим партнером в коаліційному уряді Іспанії.

Вона зазначила, що Соціалістична партія, старший партнер, не погоджується з тим, що держава повинна взяти повний контроль.

Прем'єр-міністр Педро Санчес заявив, що уряд проводить розслідування відключення електроенергії, яке в понеділок зупинило потяги, закрило аеропорти та заблокувало людей у ліфтах на всьому Іберійському півострові.

В рамках розслідування слідчі з іспанського агентства з кібербезпеки INCIBE та розвідувальної служби CNI будуть збирати інформацію від оператора електромережі та приватних енергетичних компаній, в тому числі шляхом відвідування їхніх офісів.

Національний суд Іспанії засекретив розслідування щодо масштабного відключення електроенергії.

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