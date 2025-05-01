В правительстве Испании высказались за государственный контроль над оператором электросети

Государство должно взять под свой абсолютный контроль оператора электросети Испании Red Electrica.

Об этом заявила в четверг вице-премьер-министр Испании Йоланда Диас, через несколько дней после того, как страна пережила худшее отключение электроэнергии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Red Electrica, известная как REE, на 20% принадлежит государству, а остальная часть находится в частных руках.

"REE является частной монополией. Так не может быть", – заявила Диас.

Диас также является министром труда и членом ультралевой партии Sumar, которая является младшим партнером в коалиционном правительстве Испании.

Она отметила, что Социалистическая партия, старший партнер, не согласна с тем, что государство должно взять полный контроль.

Премьер-министр Педро Санчес заявил, что правительство проводит расследование отключения электроэнергии, которое в понедельник остановило поезда, закрыло аэропорты и заблокировало людей в лифтах на всем Иберийском полуострове.

В рамках расследования следователи из испанского агентства по кибербезопасности INCIBE и разведывательной службы CNI будут собирать информацию от оператора электросети и частных энергетических компаний, в том числе путем посещения их офисов.

Национальный суд Испании засекретил расследование масштабного отключения электроэнергии.

Подробно о беспрецедентном отключении электроэнергии и о том, как это повлияет на политические дебаты в стране вокруг энергетики – читайте в статье "Блэкаут без обстрелов".