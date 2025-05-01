У Греції затримали чоловіка за підозрою у шпигунстві на користь РФ

У грецькому місті Александруполіс затримали 59-річного чоловіка за звинуваченням у шпигунстві після того, як влада виявила на його мобільному телефоні фотографії та відеозаписи військових об'єктів і обладнання.

Про це повідомляє Kathimerini, інформує "Європейська правда".

За даними грецької поліції, підозрюваний передавав конфіденційні матеріали невідомому одержувачу за кордоном за допомогою зашифрованого месенджера.

Вважається, що підозрюваний фотографував, знімав на відео і поширював матеріали військового значення протягом щонайменше шести місяців.

Арешт був проведений під час спільної операції Національної розвідувальної служби (EYP) і Управління з розслідування злочинів та кримінального переслідування Александруполіса.

Під час попереднього допиту підозрюваний зізнався, що фотографував і знімав військові об'єкти на замовлення іншої особи.

Правоохоронці вважають, що завдання могло включати плани щодо можливого саботажу на військових об'єктах.

Повідомляють, що особа, яка завербувала підозрюваного, є членом міжнародної злочинної мережі і пов'язана з російською військовою розвідкою.

59-річний підозрюваний зізнався, що спочатку йому запропонували фінансову винагороду, але зрештою він вирішив діяти добровільно "заради Батьківщини". За повідомленнями, він розповів слідчим, що в молодості служив у російській армії в Сибіру.

Національна розвідка продовжує розслідування справи, щоб встановити повний масштаб операції.

На початку квітня у Литві засудили 83-річного чоловіка за шпигунство на користь Росії.

Повідомляли також, що у Нідерландах розумірковують над тим, щоб перевіряти тисячі нових іноземних науковців, які приїздять для дослідницької роботи у місцевих університетах – побоюючись, що серед них можуть бути заслані шпигуни.