У Греції затримали чоловіка за підозрою у шпигунстві на користь РФ
У грецькому місті Александруполіс затримали 59-річного чоловіка за звинуваченням у шпигунстві після того, як влада виявила на його мобільному телефоні фотографії та відеозаписи військових об'єктів і обладнання.
Про це повідомляє Kathimerini, інформує "Європейська правда".
За даними грецької поліції, підозрюваний передавав конфіденційні матеріали невідомому одержувачу за кордоном за допомогою зашифрованого месенджера.
Вважається, що підозрюваний фотографував, знімав на відео і поширював матеріали військового значення протягом щонайменше шести місяців.
Арешт був проведений під час спільної операції Національної розвідувальної служби (EYP) і Управління з розслідування злочинів та кримінального переслідування Александруполіса.
Під час попереднього допиту підозрюваний зізнався, що фотографував і знімав військові об'єкти на замовлення іншої особи.
Правоохоронці вважають, що завдання могло включати плани щодо можливого саботажу на військових об'єктах.
Повідомляють, що особа, яка завербувала підозрюваного, є членом міжнародної злочинної мережі і пов'язана з російською військовою розвідкою.
59-річний підозрюваний зізнався, що спочатку йому запропонували фінансову винагороду, але зрештою він вирішив діяти добровільно "заради Батьківщини". За повідомленнями, він розповів слідчим, що в молодості служив у російській армії в Сибіру.
Національна розвідка продовжує розслідування справи, щоб встановити повний масштаб операції.
На початку квітня у Литві засудили 83-річного чоловіка за шпигунство на користь Росії.
Повідомляли також, що у Нідерландах розумірковують над тим, щоб перевіряти тисячі нових іноземних науковців, які приїздять для дослідницької роботи у місцевих університетах – побоюючись, що серед них можуть бути заслані шпигуни.