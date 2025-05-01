В Греции задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу РФ

В греческом городе Александруполис задержали 59-летнего мужчину по обвинению в шпионаже после того, как власти обнаружили на его мобильном телефоне фотографии и видеозаписи военных объектов и оборудования.

Об этом сообщает Kathimerini, информирует "Европейская правда".

По данным греческой полиции, подозреваемый передавал конфиденциальные материалы неизвестному получателю за рубежом с помощью зашифрованного мессенджера.

Считается, что подозреваемый фотографировал, снимал на видео и распространял материалы военного значения в течение не менее шести месяцев.

Арест был произведен в ходе совместной операции Национальной разведывательной службы (EYP) и Управления по расследованию преступлений и уголовному преследованию Александруполиса.

Во время предварительного допроса подозреваемый признался, что фотографировал и снимал военные объекты по заказу другого лица.

Правоохранители считают, что задание могло включать планы по возможному саботажу на военных объектах.

Сообщается, что лицо, которое завербовало подозреваемого, является членом международной преступной сети и связано с российской военной разведкой.

59-летний подозреваемый признался, что сначала ему предложили финансовое вознаграждение, но в конце концов он решил действовать добровольно "ради Родины". По сообщениям, он рассказал следователям, что в молодости служил в российской армии в Сибири.

Национальная разведка продолжает расследование дела, чтобы установить полный масштаб операции.

В начале апреля в Литве осудили 83-летнего мужчину за шпионаж в пользу России.

Сообщалось также, что в Нидерландах размышляют над тем, чтобы проверять тысячи новых иностранных ученых, которые приезжают для исследовательской работы в местных университетах – опасаясь, что среди них могут быть засланные шпионы.