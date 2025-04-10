Суд у Литві засудив 83-річного чоловіка за шпигунство на користь РФ

У Литві суд у четвер засудив 83-річного Едуардаса Мановаса до восьми з половиною років ув'язнення за шпигунство на користь російських спецслужб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Мановас, який має як литовське, так і російське громадянство, був засуджений Шяуляйським обласним судом після того, як частково визнав свою провину.

Він визнав, що надсилав несекретну інформацію, хоча стверджував, що вона не призначалася для агентів спецслужб.

Його адвокат вимагав виправдання, посилаючись на відсутність доказів того, що ворожим спецслужбам були передані секретні матеріали.

Однак прокурор Редас Савіцкас стверджував, що було зібрано достатньо доказів, і вимагав дев'ятирічного тюремного ув'язнення.

Мановаса заарештували в січні 2024 року, але про операцію не повідомляли до кінця року.

Викриття викликало суперечки, оскільки Мановас довгий час був членом консервативної партії "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи" (TS-LKD) і входив до ради місцевого відділення Литовської спілки політв'язнів і депортованих.

У грудні минулого року його виключили з лав консерваторів.

За даними правоохоронців, Мановас з 2018 року працював на російську військову розвідку ГРУ, збираючи несекретну, але важливу для Москви інформацію про Литву.