В уряді Німеччини розповіли, що робитиме Шольц після канцлерства

Чинний німецький канцлер Олаф Шольц, який невдовзі залишить посаду, бачить своє майбутнє у Бундестазі.

Про це розповів речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт в коментарі газеті Tagesspiegel, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Шольц після свого терміну на посаді канцлера хоче зосередитися на роботі як депутата Бундестагу від свого виборчого округу.

Шольц зміг зберегти свій прямий мандат у Потсдамі на дострокових парламентських виборах у лютому.

Як зазначив речник, Шольц планує працювати у своєму виборчому окрузі і регулярно зустрічаючись з громадянами.

Політик СДПН не прагне жодних посад у наглядових радах різних компаній, додав Гебештрайт.

"Олаф Шольц завжди чітко заявляв, що бути дев'ятим канцлером Федеративної Республіки Німеччина було найбільшою честю в його житті, і у зв'язку з цим він не претендує на посади в наглядових радах тощо", – сказав речник.

Шольц – юрист за освітою – також не планує повертатися до адвокатської діяльності.

"Він припинив адвокатську діяльність після вступу до Бундестагу в 1998 році, і найближчим часом не планує повертатися до неї", – додав Гебештрайт.

Як повідомляли, традиційна церемонія прощання Бундесверу з канцлером Олафом Шольцом планується на 5 травня – за день до призначення його наступника Фрідріха Мерца.

Вибори нового канцлера, який замінить на посаді Шольца, відбудуться 6 травня.

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