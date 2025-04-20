Для Шольца вже готують прощальний військовий парад

Традиційна церемонія прощання Бундесверу з канцлером Олафом Шольцом, який залишає посаду, планується на 5 травня – за день до призначення його наступника Фрідріха Мерца.

Про це дізнався телеканал ZDF, повідомляє "Європейська правда".

Церемонія, відома як Große Zapfenstreich ("Великий відбій"), є найурочистішою церемонією Бундесверу, якою вшановують заслужених посадовців наприкінці їхньої служби.

Ритуал, який влаштовують для прощання з федеральними президентами, міністрами оборони та генералами в Німеччині, бере свій початок з кінця XVI століття.

Große Zapfenstreich передбачає однакову послідовність дій: марш солдатів і шикування, виконання трьох музичних творів (які може обрати той, кого вшановують), відбивання чечітки військовими, державний гімн і знову марширування.

Місцем проведення церемонії заплановано плац на території Міністерства оборони в Берліні Наразі невідомо, які саме музичні твори обере для свого "Великого відбою" Шольц.

Приміром, попередниця Шольц Ангела Меркель обрала пісню "Für mich soll's rote Rosen regnen" покійної німецької виконавиці Гільдегард Кнеф для свого "Великого відбою" у грудні 2021 року.

Тоді оркестр також виконав християнський гімн Großer Gott, wir loben Dich та пісню "Du hast den Farbfilm vergessen", з якою панк-співачка Ніна Гаген здобула славу у НДР у 1974 році.

Нагадаємо, німецький Бундестаг цього тижня оголосив, що вибори нового канцлера, який замінить на посаді Олафа Шольца, відбудуться 6 травня.

Якщо Мерц буде обраний канцлером, його кабінет, ймовірно, також буде приведений до присяги 6 травня. Тоді новий уряд зможе приступити до виконання своїх обов'язків рівно через шість місяців після розпаду трипартійної коаліції Шольца.

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