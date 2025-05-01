В правительстве Германии рассказали, что будет делать Шольц после канцлерства

Действующий немецкий канцлер Олаф Шольц, который вскоре покинет свой пост, видит свое будущее в Бундестаге.

Об этом рассказал пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Гебештрайт в комментарии газете Tagesspiegel, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Шольц после своего срока на посту канцлера хочет сосредоточиться на работе в качестве депутата Бундестага от своего избирательного округа.

Шольц смог сохранить свой прямой мандат в Потсдаме на досрочных парламентских выборах в феврале.

Как отметил спикер, Шольц планирует работать в своем избирательном округе и регулярно встречаться с гражданами.

Политик СДПГ не стремится к каким-либо должностям в наблюдательных советах различных компаний, добавил Гебештрайт.

"Олаф Шольц всегда четко заявлял, что быть девятым канцлером Федеративной Республики Германия было самой большой честью в его жизни, и в связи с этим он не претендует на должности в наблюдательных советах и т.д.", – сказал пресс-секретарь.

Шольц – юрист по образованию – также не планирует возвращаться к адвокатской деятельности.

"Он прекратил адвокатскую деятельность после вступления в Бундестаг в 1998 году и в ближайшее время не планирует к ней возвращаться", – добавил Гебештрайт.

Как сообщалось, традиционная церемония прощания Бундесвера с канцлером Олафом Шольцем запланирована на 5 мая – за день до назначения его преемника Фридриха Мерца.

Выборы нового канцлера, который заменит на посту Олафа Шольца, состоятся 6 мая.

Читайте также: Мерц и его команда: кто войдет в новое правительство Германии и что это значит для Украины.